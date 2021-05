A Matthew Perry le aterrorizaba que audiencia de friends no riera

El actor recientemente confesó el miedo que siempre lo envilvía al subir al escenario.

Matthew Perry recientemente hizo una confesión desgarradora sobre su tiempo en Friends, y los temores que lo envolvían cada vez que subía al escenario.

El actor hizo la confesión mientras estaba sentado para una entrevista con HBO Max e hizo su emotiva confesión al presentador de televisión James Corden.

Allí fue citado diciendo: “Para mí, sentía que iba a morir si no se reían. Y no es saludable, seguro. Pero a veces decía una línea y ellos no se reían y yo sudaba y simplemente entraba en convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debían tener, me asustaba “.

“Me sentía así todas las noches. Porque yo estaba como, ‘Alguien se está riendo, no puedo manejarlo, yo también necesito reírme’ ”.