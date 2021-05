Scott Disick sigue ‘enamorado’ de Kourtney Kardashian

Todavía parece haber algo de fuego entre Kourtney Kardashian y su ex novio Scott Disick.

Según E! News, el romance “serio” de Kourtney Kardashian con el baterista de Blink-182, Travis Barker, ha puesto las cosas en perspectiva para Scott Disick, ya que sus sentimientos por Kourtney son más visibles a pesar de su relación con Amelia Hamlin.

“Kourtney siempre estará ahí para Scott sin importar cuál sea su relación, pero definitivamente todavía hay fuego entre ellos. Son geniales para convivir con los niños y a la familia “, dijo la fuente.

“Cuando se ven, siempre son cordiales y se nota que Scott extraña mucho a Kourtney. Todo el mundo sabe que Scott todavía está enamorado de ella”.

La fuente agregó que la estrella de reality show no tiene interés en hacerse amiga de la novia joven de su ex.

“Amelia fue, por supuesto, invitada a su fiesta decumpleaños, pero ella y Kourtney no necesariamente tienen una relación”, dijo la fuente.

“Kourtney es cordial. No hay mala sangre, pero se mantuvieron en secreto en la fiesta. A Kourtney no le importa tenerla cerca. Simplemente no busca acercarse a ella “.