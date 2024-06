Ben Affleck reacciona sobre su cara enojada en las fotos

El actor aseguró que es tímido y no le gusta ser el centro de atención…

Ben Affleck abordó en una entrevista la percepción que la gente y los paparazzi tienen de él, porque siempre aparece con cara de pocos amigos en las fotos que le sacan.

Platicando con kevin Hart durante el estreno de la cuarta temporada de su programa «Hart to heart», o todavía marido de Jennifer Lopez comentó:

«Soy un poco tímido… Tampoco me gusta recibir mucha atención. Por eso la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’ Porque alguien tiene su cámara y me la pone en la cara y yo digo: ‘Está bien, aquí vamos'».

Además, quiere proteger a su familia, que incluye a sus hijos Violet, de 18 años, Fin, de 15 y Samuel, de 12, con su ex Jennifer Garner y los gemelos de 16 años de su esposa Jennifer López, Max y Emme, de los fotógrafos invasivos.

«Además, porque estoy con mis hijos y me están tomando fotos», agregó Affleck durante el episodio del 20 de junio. «En realidad, lo que me gustaría hacer es mucho más definitivo que simplemente mirarte así. No me importa, puedes tomarme una foto en un club o en un estreno, con mi esposa, me importa un carajo. Que te jodan. No te doy cuenta. Pero con mis hijos eso es diferente».

Sin embargo, el hombre de 51 años admitió que su familia lo critica de vez en cuando por sus expresiones faciales no tan alegres, incluso cuando está de mejor humor.

«Por cierto, también podría ser alguien que me encuentro sentado en casa», señaló Affleck, «y me preguntan: ‘¿Qué pasa?’ ‘Nada. No pasa nada'».

Al final, Affleck declaró: «La gente está proyectando en mí algo que no siento en absoluto por mí mismo».