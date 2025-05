Taylor Swift enredada en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Los abogados denuncian un movimiento publicitario…

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de It Ends With Us, ha tomado un giro inesperado con la citación de Taylor Swift para declarar en el caso, desatando críticas feroces de los representantes de la cantante.

El litigio, que enfrenta acusaciones de acoso sexual y disputas por el control creativo de la película, ha colocado a Swift en el centro de una controversia que, según su equipo, busca explotar su fama para generar titulares.

Un representante de la cantante de 35 años, emitió un comunicado contundente a Us Weekly el 9 de mayo, rechazando la relevancia de su involucramiento. “Taylor Swift no estuvo en el set de It Ends With Us, no participó en el casting, decisiones creativas, ni en la banda sonora, y no vio la película hasta semanas después de su estreno, mientras estaba ocupada con su gira mundial The Eras Tour”, afirmó el portavoz.

La única conexión de Swift con la película es la licencia de su canción My Tears Ricochet para la banda sonora, un permiso otorgado también por otros 19 artistas. “Esta citación es un intento descarado de usar el nombre de Taylor Swift para atraer atención mediática y generar clickbait, en lugar de centrarse en los hechos del caso”, añadió.

El conflicto legal comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively, de 37 años, presentó una demanda contra Baldoni, de 41 años, su coprotagonista y director de la película, acusándolo de acoso sexual en el set. Según documentos legales, Lively alega que Baldoni y su equipo orquestaron una campaña de desprestigio contra ella, citando a Swift como un ejemplo de “usar el feminismo como arma”. En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane, afirmando que Lively intentó tomar el control creativo de la película. En un texto incluido en la contrademanda, Baldoni menciona que Swift y Reynolds ofrecieron aportes creativos para una escena en la azotea, diciendo: “Me encanta lo que hiciste, realmente ayuda a que sea más divertida e interesante”.

El abogado de Lively, Mike Gottlieb, criticó la decisión de citar a Swift y posiblemente a Hugh Jackman, argumentando que es irrelevante para el caso. “Este juicio trata del acoso sexual que Blake Lively denunció en el set, no de cómo se eligieron las canciones o de personajes de ficción de Marvel”, declaró a People el 8 de mayo. “Citar a personas solo por ser famosas para generar titulares es un abuso del sistema judicial, y los tribunales federales no lo toleran”. En respuesta, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, defendió la citación, asegurando que “la verdad no es una distracción” y que Lively involucró a sus “amigos de alto perfil” en el conflicto, respaldado por documentos y grabaciones que prometió revelar.

Una fuente cercana a Swift reveló a Us Weekly en marzo que la cantante estaba “molesta” por verse envuelta en el caso, aunque otra fuente confirmó en enero que su amistad con Lively permanece intacta. “No es cierto que esto haya dañado su relación; siguen siendo amigas cercanas”, afirmó. Mientras tanto, en redes sociales, los fans de Swift expresan su apoyo en X, con comentarios como “Dejen a Taylor fuera de este drama” y “Es obvio que solo quieren usar su nombre para atención”.

Ambas partes han negado categóricamente las acusaciones mutuas. Lively sostiene que sufrió un ambiente hostil, mientras que Baldoni insiste en que las acusaciones son una maniobra para desacreditarlo. El periodo de presentación de pruebas está en curso, y el juicio está programado para el 9 de marzo de 2026. Mientras el caso avanza, la inclusión de Swift ha avivado el interés público, pero también ha intensificado el debate sobre la ética de involucrar a terceros famosos en disputas legales.