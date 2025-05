Cardi B comparte rara foto con su tercera hija

La cantante sorprendió a sus seguidores al mostrar a su bebé…

Cardi B enterneció a sus seguidores de Instagram al publicar una infrecuente fotografía de su hija más pequeña. En la dulce imagen, se ve a la rapera abrazando a su bebé, mostrando el profundo amor maternal.

La artista comparte a su hija Kulture, su hijo Wave y esta última niña con el también rapero Offset. Tras solicitar el divorcio en agosto de 2024, mientras estaba embarazada de su tercer hijo, Cardi parece haber dejado atrás esa relación de alto perfil, buscando la custodia principal de sus hijos.

Recientemente, en una conversación en Twitter Spaces, Cardi B se sinceró sobre un nuevo interés amoroso, aunque mantuvo su identidad en secreto. La rapera se deshizo en elogios hacia esta nueva persona en su vida, expresando su felicidad sin dar demasiados detalles.

«Porque es como… ¿sabes cuando tienes a un negro guapísimo follándote y amándote de pies a cabeza? Es como… me da igual lo que digan cuando tienes a un negro de verdad que te quiere de pies a cabeza. Es como… da igual, ¡también es guapísimo!», compartió Cardi.

El receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, ha sido vinculado sentimentalmente con Cardi B, y se rumorea que fueron vistos juntos recientemente en Coachella.

Offset, por su parte, comentó sobre su ex esposa tras las acusaciones de ella de intentar sabotear su nueva relación, diciendo: «¡Me alegro por ella!».

Más allá de su vida personal, los fans de Cardi B esperan con ansias su segundo álbum. En otra charla de X Spaces el 31 de marzo, ofreció una actualización prometedora: «Las colaboraciones en mi álbum son realmente buenas…».

«No tengo muchas colaboraciones, pero estoy trabajando con artistas, algunos con los que ya he trabajado y otros con los que no. Y con los que no he trabajado, siento que los voy a sorprender muchísimo», adelantó la artista.

A pesar de estas emocionantes pistas, aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento oficial ni más detalles sobre la continuación de su exitoso álbum debut de 2018, «Invasion of Privacy».