Ex de Kanye West estalla contra exmarido por bautizar a su hijo

Al parecer la expareja de Julia Fox lo hizo a sus espaldas…

Julia Fox, conocida por su papel en «Uncut Gems» y también por ser la exnovia de Kanye West, ha desatado una furiosa crítica contra su exesposo, Peter Artemiev, acusándolo de tomar una decisión trascendental sobre su hijo en común sin su consentimiento.

La actriz recurrió a TikTok para expresar su indignación por el supuesto bautizo del niño de cuatro años, Valentino, sin haber sido informada ni invitada.

En un relato directo, Fox explicó a sus seguidores el desencadenante de su enojo:

«Básicamente, lo que pasó fue que fui al colegio de mi hijo para su actuación. Su padre estaba allí. Llegó tarde, como de costumbre», comenzó su narración.

Continuó describiendo cómo Artemiev señaló una iglesia de manera casual, mencionando: «Ah, aquí es donde bautizaron a Valentino». La reacción de Fox fue de total sorpresa e incredulidad, preguntándole de inmediato por qué no había sido incluida en un evento tan importante para su hijo.

En su video de TikTok, Fox detalló la insistencia de Artemiev en que sí había sido invitada, pero que ella «no había querido ir», una afirmación que la actriz refutó con vehemencia. «Bueno, antes que nada, no me digas a qué no fui invitada y a qué sí. En serio, no. Si me invitaran a algo así, iría. Lo recordaría», sentenció, dejando entrever el patrón de manipulación que sintió durante su relación con su exmarido.

Buscando claridad ante la desconcertante situación, Fox decidió contactar a la madre de Artemiev. Según su relato, la abuela de Valentino le explicó que el sacerdote había indicado que la ceremonia era una «cosa ortodoxa rusa» destinada exclusivamente a los asistentes de esa fe.

La explicación de la abuela no hizo más que avivar la indignación de Fox. «¡Vaya, ahora entiendo de dónde lo saca este hombre! No me mandes la culpa. Es una excusa de mierd*. Yo soy la madre de este niño. Tú no eres su madre», replicó con furia en su video.

La actriz no ocultó su frustración por la aparente falta de consideración hacia su rol como madre. «Llevo cuatro años criando a este niño sola, haciéndolo todo por él, llevándolo conmigo por todo el mundo a cualquier trabajo, ¿y crees que no me importa?», cuestionó. A pesar de la tensión palpable, Julia Fox hizo hincapié en que no permitiría que sus diferencias con Artemiev y su familia afectaran el vínculo de su hijo con su abuela paterna o con su padre. «Yo no actúo así», afirmó.

Sin embargo, la actriz no se contuvo al expresar su opinión sobre su ex y su familia, recurriendo a calificativos despectivos como «malditos animales» y ofreciendo un consejo contundente a sus seguidoras: «Con quién tengas un hijo determinará el resto de tu vida. No tengas un hijo con un perdedor.»