Paparazzo Jordí Martin condenado a un año de cárcel por acosar a Piqué y Clara Chía, pero apelará

El profesional asegura que solo cumplía su trabajo…

Un juez de Barcelona condenó al paparazzo español Jordí Martín a un año de prisión por un delito de acoso y otro de lesiones a Clara Chía Martí, novia del exfutbolista Gerard Piqué. Él fue el encargado de revelar que la expareja de Shakira estaba teniendo un romance con su empleada.

La decisión fue anunciada el miércoles 26 de junio y el juez también prohibió al fotógrafo acercarse o comunicarse con Chía durante un año y medio, además de verse obligado a pagar a la estudiante una indemnización de 13 mil euros por los daños causados.

La sentencia no es definitiva y, Martín dijo que apelará. Pero como las penas son muy cortas (seis meses por cada delito), él no debería ir a prisión, según informó el diario local «El País».

La sentencia considera probado que él cometió un delito de acoso porque “de manera insistente y reiterada” molestó e hizo “insoportable” la existencia de Clara Chía durante al menos 10 meses de “intensa” persecución.

Supuestamente a causa del paparazzo, la joven de 24 años tuvo que «cambiar de hábitos, cambiar de residencia, restringir patrones de ocio, dejar de visitar a su familia, dejar de ir al gimnasio».

El acoso la afectó en el trabajo (tuvo que ausentarse por un tiempo) y en lo personal (siempre iba acompañada de otra persona).

Jordí ya se ha pronunciado en Instagram, compartiendo la portada de la revista Hola, con la foto que hizo a Clara y Piqué, diciendo que demostrará su inocencia:

«La portada que cambió el rumbo de mi vida. La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algunos dolores de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa. Esta foto la tomé a 400 metros, escondido en un bosque, sin invadir ninguna propiedad privada como se ha dicho recientemente, confío plenamente en la justicia española, acudiré hasta el último recurso para demostrar mi inocencia», advirtió.