Agentes del FBI son vistos frente a la casa de Ben Affleck

El pasado domingo 12 de enero, la residencia de Ben Affleck en el exclusivo barrio de Brentwood, Los Ángeles, fue escenario de una inusual actividad. Agentes del FBI y del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles fueron vistos frente a la entrada de la propiedad, donde esperaron por varios minutos antes de marcharse.

La presencia de las autoridades coincidió con los devastadores incendios forestales que azotaban la región de Los Ángeles en esos días. Si bien la propiedad de Affleck no se encuentra directamente amenazada por las llamas, está bajo una orden de evacuación obligatoria debido a su proximidad a las zonas afectadas. Ante esta situación, el actor se refugió en la casa de su ex esposa, Jennifer Garner, por lo que no estaba presente durante la llegada de los oficiales.

Se desconoce el motivo de la visita de los agentes.