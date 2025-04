Imelda Tuñón niega amenazas a Maribel Guardia

La actriz y cantante costarricense asegura sentirse insegura tras ser amenazada…a

En un reciente encuentro con la prensa, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aclaró rumores sobre supuestas amenazas a Maribel Guardia y ofreció detalles sobre la controversia del testamento de su fallecido esposo.

Tuñón negó categóricamente haber intimidado a su exsuegra y abordó las acusaciones relacionadas con el documento que, según ella, es claramente falso.

Sobre el testamento, Tuñón afirmó: “Esto no se habría destapado si no hubieran abierto esa Caja de Pandora. No fui yo quien la abrió; surgió con las investigaciones, y no sabemos exactamente quién introdujo este testamento falso”. Aseguró que la firma en el documento, presuntamente de 2018, no coincide con la de Julián, quien mantuvo un estilo distintivo desde 2013 hasta su muerte en 2023, añadiendo solo un símbolo masónico de tres puntos en sus últimos años. “Es completamente diferente a cualquier firma suya”, insistió.

¿Amenazó a Maribel Guardia?

Ante la posibilidad de que el testamento sea declarado falso y los responsables enfrenten consecuencias legales, Tuñón expresó: “Ojalá lleguemos a un acuerdo, no le deseo la cárcel a nadie”.

Ella defendió el carácter de Julián, destacando que él no la habría dejado desprotegida a ella ni a su hijo, contrario a las intenciones iniciales de quienes presentaron el documento.

¿Violencia de Marco Chacón hacia Julián?

Respaldando a su abogado, Antonio Lozano Gracia, Tuñón confirmó haber presenciado un episodio de violencia física de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, hacia Julián. Sin embargo, evitó profundizar: “Lo vi, pero no puedo comprobarlo. Los testigos éramos un bebé, alguien que ya no está y otros que no hablarán. No voy a tocar más ese tema”.

¿José Manuel Figueroa paga sus abogados?

Tuñón desmintió que José Manuel Figueroa financie su defensa legal: “No, mi familia me apoya. Los abogados los están costeando mi papá y mi abuela”.

¿Planea alejar a su hijo de Maribel Guardia?

Sobre la relación de su hijo José Julián con su abuela, afirmó: “Tiene que haber una conciliación para que ella lo vea. Puedo estar dolida, pero mi hijo tiene derecho a su familia”.

¿Romance con Marco Chacón?

Tuñón también rechazó rumores de una relación con Chacón: “Nunca existió. Siempre fue respetuoso conmigo, y yo con él. No hay nada en ningún expediente que lo sugiera”.

Respuesta a las acusaciones de amenazas

Tras las declaraciones de Maribel Guardia sobre temer por su vida, Tuñón fue enfática: “Jamás la he amenazado. Merece todo mi respeto como abuela de mi hijo. Si alguien más lo hizo, lo repruebo y le pido disculpas en su nombre. Quiero que sepa que no viene de mí y nunca vendrá”.