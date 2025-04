Bianca Censori de regreso en Australia tras supuesta separación de Kanye West

El rapero habría confirmado su divorcio de la arquitecta en la letra de una nueva canción…

La relación entre Kanye West y Bianca Censori parece haber llegado a su fin, con el propio rapero aparentemente confirmándolo en una nueva canción y recientes informes señalando un distanciamiento físico definitivo. Mientras Kanye viaja a Japón, se reporta que Censori está de regreso en su Australia natal.

Esta separación física se ve reforzada por el estado de la mansión que compartían en Beverly Hills. La propiedad, valorada en 35 millones de dólares y adquirida el año pasado, luce ahora notablemente vacía, con fotografías de paparazzi mostrando paquetes acumulados en la entrada, evidenciando la ausencia de sus ocupantes.

Fuentes sugieren que la pareja ya mantenía vidas separadas incluso estando en Estados Unidos. Se reportó que Bianca residía sola en la mansión de Beverly Hills, mientras que Kanye se alojaba en el conocido hotel Chateau Marmont.

La última vez que se les vio juntos públicamente fue en la gala de los Premios Grammy en febrero, donde generaron titulares por el llamativo atuendo «invisible» de Bianca.

En su nueva música, Kanye West ofrece pistas sobre los motivos de la ruptura. En una letra, rapea sobre la reacción de Bianca a sus publicaciones en redes sociales: «Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta cómo tuiteo». Además, lanza una acusación más grave, alegando un intento de internarlo contra su voluntad: «Mi bebé se fue, pero primero intentó internarme. No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo».