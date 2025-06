Kanye West estuvo presente en el juicio de Diddy para llevarle su apoyo

Los dos son amigos desde hace mucho tiempo…

Kanye West hizo una breve y sorprendente aparición el viernes (13) en el juicio por tráfico sexual de Sean “Diddy” Combs para apoyar al rapero.

El cantante de 48 años llegó junto a Christian “King” Combs, hijo de Diddy, vistiendo el mismo atuendo vaquero blanco que usó el jueves, complementado con gafas de sol negras. Saludó a un fan antes de entrar al tribunal federal de Manhattan.

Al ser preguntado por un periodista si estaba allí para apoyar a Diddy, West asintió y dijo: “Sí”. No respondió cuando le preguntaron si testificaría.

El sitio Page Six confirmó que West no pudo entrar a la sala principal del tribunal, ya que su nombre no estaba en la lista previa de amigos y familiares de Diddy. En su lugar, vio el juicio desde una sala auxiliar en el piso 23 a través de una pantalla.

El ganador del Grammy observó parte del testimonio junto a King y su equipo, pero abandonó el lugar tras 45 minutos cuando los periodistas notaron su presencia. Salió con King y guardias de seguridad, subiendo a un coche negro.

Bianca Censori, esposa de West, no lo acompañó, aunque está en Nueva York con él.

Una fuente informó a CNN que West había coordinado con King para asistir al juicio. Ambos están colaborando en música actualmente.