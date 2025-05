Esta es la razón por la que el concierto de Shakira en Boston ha sido cancelado

La cantante estaba programada presentarse el jueves 29 de mayo…

Los esperados conciertos de Shakira, programado para el jueves 29 de mayo, y de Jason Aldean con Brooks & Dunn, para el viernes 30 de mayo, en el Fenway Park de Boston, fueron cancelados abruptamente.

Live Nation y Fenway Park anunciaron la decisión horas antes del show de la colombiana, citando «circunstancias imprevistas» relacionadas con problemas estructurales en el escenario detectados durante una inspección.

Según el comunicado oficial, «elementos estructurales no cumplían con los estándares de seguridad», lo que llevó al Departamento de Servicios de Inspección de Boston a determinar que la estructura no era segura. Shakira, quien ya se encontraba en la ciudad y había anticipado sorpresas como la participación de Wyclef Jean, no ha comentado sobre una posible reprogramación.

Miles de fans, algunos llegados desde lugares lejanos como Colombia y Puerto Rico, expresaron su conmoción y frustración. Se ofrecerán reembolsos, pero muchos lamentan los gastos de viaje y la decepción. La gira de Shakira, «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», tiene su próxima fecha el 31 de mayo en Washington, D.C.