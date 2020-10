Aida Cuevas habla sobre demanda que interpuso a su hermano

Carlos Cuevas fue denunciado por su hermana por haberla atacado a golpes a ella y a su padre, un adulto mayor de 80 años.

Aída Cuevas habla sobre la demanda que interpuso ante las autoridades en contra de su hermano Carlos Cuevas, con quien ha tenido problemas desde hace ya muchos años.

En el programa ‘Ventaneando’, la cantante con lágrimas en los ojos comentó: “Ya hace mucho tiempo que me está molestando, pero lo más importante es que él se ha basado en decir que yo me enojé porque él dijo que no le constaba que Juan Gabriel me pidiera matrimonio”.

“Sinceramente a nadie le consta eso, porque me lo pidió a mí, solos, me lo pidió tres veces. Tuve ese honor. Carlos está involucrado en faldas, vicios y violencia, cosa que no le voy a permitir”.

“Va a tener que ir a la Fiscalía porque yo ya declaré. No puedo ser tapadera de nadie, estoy cansada de que se haga la víctima”.

Aída reconoce que fue ella quien impulsó la carrera de su hermano, quien lo recomendó y lo llevó a importantes programas de televisión, incluso que le ayudó a comprar su primer carro.

La intérprete también reveló un terrible episodio sucedido hace años, en el que Carlos Cuevas la atacó a golpes a ella y a su padre, un anciano de 80 años, y dijo que en ese momento su hermano estaba bajo influjo de alguna sustancia.

Aída dice que nunca había hablado de esto públicamente por petición de su mamá, pero que ya la situación se tornó insoportable y decidió poner un hasta aquí.