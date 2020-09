Cardi B y Anitta han unido fuerzas en ‘Me Gusta’

Cardi B y la cantante brasileña darán rienda suelta a su colaboración este viernes con su nuevo tema.

Cardi B y la cantante brasileña darán rienda suelta a su colaboración este viernes, y la primera admitió que en cuanto escuchó el tema aprovechó la oportunidad de aparecer en él.

Cardi tuiteó: “Realmente amo esta canción. Cuando escuché esta canción por primera vez, ya me conoces, tengo que escuchar una canción como tres veces. No me pongo en una canción el mismo día que la escucho, tengo que escucharla un par de veces.

“Tan pronto como escuché su canción … seguí repitiendo el gancho en mi cabeza”.

Anitta contará con “otro artista increíble”, al cantar junto con el rapero Myke Towers, dejando a sus fans adivinando quién era.

Ella escribió: “Está bien … ahora todo el mundo sabe que ‘Me gusta’ llegará el próximo viernes.

También todo el mundo sabe que @myketowerspr participa en eso.

Lo que NO SABES (y yo tampoco lo sabía hasta la semana pasada cuando mi manager me sorprendió) es que tuvimos otro artista INCREÍBLE que se unió a la pista. ¿Alguna conjetura? (sic)”.