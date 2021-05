El actor que interpreta a Mr. Big estará en la comedia ‘And Just Like That…’ anunció WarnerMedia.

Mr. Big, personaje interpretado por Chris Noth, regresará a la secuela de ‘Sex and the City’, denominada ‘And Just Like That…’ anunció WarnerMedia.

El productor ejecutivo Michael Patrick King confirmó la participación de Noth encarnando a Mr. Big, después de algunos rumores de que estaría ausente: “¿Cómo podríamos empezar un nuevo capítulo de la historia de Sex and the City sin nuestro Mr. Big?”, declaró para Entertainment Tonight.

Mr. Big es la pareja del personaje interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker ‘Carrie Bradshaw’, que se casaron al final de la primera película. En la segunda ambos trataron de que la chispa de su relación no se apagara, apareciendo alguien en la vide de Carrie, Aidan Shaw, interpretado por John Corbett.

En esta secuela se une a ‘Carrie’, ‘Miranda’ (Cynthia Nixon) y ‘Charlotte’ (Kristin Davis) el personaje de ‘Che Díaz’ una podcaster, interpretada por Sara Ramírez, quien dará un toque fresco a la historia, que iniciará su rodaje este verano, para transmitirse el próximo año por HBO Max.