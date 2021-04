Christina Aguilera lanzará álbum en español

Aguilera está por lanzar un disco en inglés y otro en español, este último con “20 años de retraso”.

La cantante Christina Aguilera está trabajando en la creación de dos álbumes, uno de los cuales será en español.

La cantante pop le dijo a la revista Health que su álbum en español tenía “20 años de retraso”.

“Estoy a meses de que se anuncie algo”, dijo.

“Estoy trabajando simultáneamente en mi disco en inglés en la continuación de mi álbum debut en español, con unos 20 años de retraso”.

También habló sobre su proceso de composición de canciones, diciendo cómo ha estado navegando durante el viaje de este nuevo trabajo.

“Soy perfeccionista y quiero dar todo lo mejor de mí, especialmente por el examen de conciencia que hice durante el año pasado y la nueva perspectiva que tengo”, dijo.

“Me he vuelto a inspirar y me he vuelto a conectar conmigo misma. Me he enamorado de la música de nuevo, lo cual es algo muy importante para decir, habiendo pasado toda mi carrera en la música.

“Me he acercado a todas mis sesiones de escritura siendo un libro abierto y diciendo: ‘Mira, así es como me sentí’”, explica.