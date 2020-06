Corren a mejor amiga de Meghan Markle del programa Good Morning America

Tras ser señalada como “racista”, Jessica Mulroney se está alejando de sus compromisos profesionales.

La amiga íntima de Meghan Markle, Jessica Mulroney, ya no será colaboradora del programa Good Morning America después de su discusión pública con Sasha Exeter, que la acusó de racismo, pese a que la diseñadora de moda ha defendido a la duquesa Meghan en el pasado, de ser víctima de los ‘matones racistas’ en el Reino Unido.

A través de un comunicado, el programa confirmó a la revista US Weekly la salida de la colaboradora:

“Como dijo Jessica Mulroney anoche, ella se está alejando de sus compromisos profesionales y eso incluye Good Morning America. Ella ya no aparecerá en nuestro programa.”, señala.

Mulroney, de 40 años, debutó como colaboradora de estilo en Good Morning America en noviembre de 2018.

La diseñadora fue criticada el miércoles 10 de junio, cuando Exeter la acusó de racista ‘a puertas cerradas’, en un post en Instagram.

“He estado en silencio ¡Ya no más! Estoy acostumbrada a ser muy transparente en esta plataforma. Creo que es la razón principal por la que la mayoría de ustedes me siguen. Hoy, estoy hablando sobre algo que me ha perseguido durante la última semana. Me sentí como un completo fraude luchando por la igualdad racial y usando mi voz abiertamente aquí, mientras dejaba que una mujer blanca silenciara la mía a puerta cerrada (…) al compartir esta historia muy personal, sé que estoy arriesgando mucho. Abriéndome a la crítica, el bullying (…) Sin embargo, debo decir mi verdad. Ya basta. Espero que mi voz sea escuchada por muchos y ayude a cambiar las cosas para la próxima generación y para mi hija Maxwell. Porque me condenaría si mi hija alguna vez tiene que lidiar con este nivel de ignorancia”, afirma.

En el video que colgó en Instagram, Sasha señala: “Durante el lapso de aproximadamente una semana más o menos, Jessica básicamente marcó cada casilla de lo que una mujer blanca no debería hacer durante el mayor alboroto racial de la historia… Que ella me amenace, una madre soltera, una madre negra soltera, durante una pandemia racial me deja boquiabierta. El objetivo aquí es un cambio genuino y transformador. No puede publicar que se solidariza mientras intenta silenciar a alguien por mensaje de texto”, acusó Exeter.

Lo que pasa es que Sasha le pidió a Jessica a través de un mensaje que también se pronunciara en público sobre lo que estaba pasando por eso de la muerte de George Floyd a manos de la policía blanca.

“Como algunos de ustedes habrán visto, @sashaexeter y yo tuvimos un desacuerdo. Ella me llamó por no hacer lo suficiente cuando se trataba de participar en la conversación importante y difícil sobre la raza y la injusticia en nuestra sociedad. Me lo tomé como algo personal, y eso está mal. Sé que necesito hacerlo mejor. Los que tenemos una plataforma debemos usarla para hablar (…) Como te dije en privado, he vivido una experiencia muy pública y personal con mi amiga más cercana, donde la raza estaba al frente y al centro”, escribió, refiriéndose posiblemente a Meghan Markle. “Fue profundamente educativo. Aprendí mucho de eso. Prometo continuar aprendiendo y escuchando cómo puedo usar mi privilegio para elevar y apoyar las voces negras”, dijo Mulroney.

La mejor amiga de Meghan, y niñera de Archie Harrison, emitió una larga disculpa a través de Instagram el jueves 11 de junio.

“Quiero decir desde el fondo de mi corazón que cada una de mis disculpas a Sasha en el transcurso de las últimas dos semanas en privado, y de nuevo, tanto pública como privada hoy es verdad. Yo no tenía ninguna intención de poner en peligro su sustento. Tuvimos un desacuerdo y se nos fue de las manos. Por eso lo siento (…) quiero continuar el importante trabajo de lucha contra el racismo y espero que todos ustedes continúen haciéndome responsable”.