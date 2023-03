David Beckham presenta documental sobre fútbol en Apple TV+

El programa tiene tres partes y llega a la plataforma el 10 de marzo…

David Beckham estrenará un documental sobre fútbol en Apple TV+, llamado «Real Madrid: Hasta el final«. El programa de tres partes llega a la plataforma el 10 de marzo y presenta información e historias detrás de escena sobre el icónico equipo de fútbol Real Madrid, explorando su increíble temporada 2021-2022.

En un comunicado, Apple TV+ dijo: «Impulsados por sus fervientes seguidores, desafían las probabilidades y los escépticos en su camino hacia uno de los finales más memorables en la historia del fútbol, que culmina con su 14º título récord de la Liga de Campeones».

David Beckham dice en el tráiler:

“El camino hacia el título número 14 nunca ha sido más empinado. Muchos lo dudaron, pero no este entrenador, no estos jugadores y definitivamente no esta afición. Este no es un club cualquiera. Esto es el Real Madrid”.

El propio Beckham jugó en el club entre 2003 y 2007.

Official Trailer — Real Madrid: Until The End



Step onto the pitch and go behind the scenes with the iconic football club

for a look at their astonishing 2021–2022 season.

#RealMadridUntilTheEnd premieres March 10 on Apple TV+ pic.twitter.com/HEcfQEA7AR