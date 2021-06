Diego Boneta se defiende de acusaciones de Michelle Salas

La hija de Luis Miguel criticó a la producción de Netflix, de s3exualizar su personaje en la serie sobre el cantante…

En una nueva entrevista al programa Venga la Alegría, Diego Boneta reaccionó a las acusaciones de Michelle Salas sobre como fue retratada en la nueva temporada de la serie de su padre Luis Miguel.

Pero el actor, quien interpreta a El Sol en la pantalla de Netflix, aclaró que nada fue inventado y que la historia es relatada desde la perspectiva del cantante.

“Al final es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible para todo el público”, aseguró Boneta, quien también es el productor executivo de la serie.

Salas acusó a la producción de Netflix de s3xualizar su personaje, tras exponer el romance que mantuvo con el ex mánager de Luismi, Alejandro Asensi.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió en su momento en su cuenta de Instagram.