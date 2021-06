Hija de Sergio Andrade despotrica en contra de Gloria Trevi

Valentina de la Cuesta asegura que ‘México no tiene memoria’ y afirmó que la cantante no es víctima del productor…

Valentina de la Cuesta, hija que tuvo Sergio Andrade con una de las chicas del clan, Karla de la Cuesta, despotricó en contra de Gloria Trevi, y aseguró que considera que la cantante no fue una víctima más.

En entrevista al programa Suelta la Sopa, Valentina afirmó que la intérprete de Pelo Suelto ‘participó’ presuntamente de forma activa en reclutar a jóvenes y privarlas de su libertad, logrando que después se convirtieran en víctimas de abuso s3xual.

Al programa, De la Cuesta explicó que aunque está en contra de lo que éste hizo le parece injusto que se le culpe solo a él de todo, pues ‘hay más personas involucradas’.

“Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí, porque a México se le ha olvidado (…) No fue una víctima, de alguna y otra forma fue tergiversada una víctima, no te exime a ti de lo que has hecho”, indicó.

Valentina reveló al noticiero como descubrió quien era su padre:

“En el momento en que yo por primera vez le pregunté a mi madre ‘¿quién es mi padre?’, le pregunté cuál es su nombre y ella se puso muy, muy mal. En ese momento le dije ‘me viene y me va todo lo que hay detrás de las lágrimas que en este momento estoy viendo, con tan sólo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada’ (…) Uno no puede desligarse de su pasado porque tu pasado te pertenece. No tienes que vivir pensando en esa tormenta como si fuera tu presente aún”, señaló.