Adamari Lopez todavía llora por su divorcio de Luis Fonsi

Al parecer la actriz y conductora aun no supera su ruptura matrimonial ocurrida en 2010 del cantante de “Despacito”.

Adamari Lopez ha creado polémica al aparecer en entrevista llorando por su fallida relación con Luis Fonsi.

La conductora del programa de Telemundo, Un Nuevo Día, recordó su truene matrimonial con Fonsi, ocurrido en 2010, en una entrevista para el programa ‘Hoy Día’.

“Uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error, el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú misma, y en ese momento yo no me di ese valor”, señaló con los ojos llenos de lágrimas.

Adamari no tocó el tema de su separación reciente del padre de su hija, el bailarín Toni Costa.