Dua Lipa está aprendiendo mucho sobre Anwar Hadid en la cuarentena

La pareja actualmente practica el distanciamiento social en un Airbnb en medio de la pandemia.

Dua Lipa está “aprendiendo mucho más” sobre su novio Anwar Hadid durante su tiempo en auto aislamiento juntos.

La cantante de 24 años ha estado enamorada del modelo, que es el hermano menor de Gigi y Bella Hadid, desde junio del año pasado, y la pareja actualmente practica el distanciamiento social en un Airbnb en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

Y Dua dice que pasar tanto tiempo con Anwar, de 20 años, ha sido “fácil, divertido y relajado”.

Ella dijo: “Ha sido realmente genial, fácil, divertido y tranquilo. Hemos aprovechado al máximo esto porque tenemos todo este tiempo extra, que no esperábamos otra cosa que pasar el rato. Ha sido una explosión absoluta, y nosotros estamos aprendiendo mucho más el uno del otro “.

La pareja está pasando la mayor parte de su tiempo mirando programas de televisión y películas, y están “marcando las cosas lentamente”.

Dua agregó: “Tenemos una gran lista, y estamos marcando las cosas lentamente. Hemos visto muchas series – ‘Ozark’, ‘Tiger King’, ‘Unorthodox’, ‘The Sinner’ – y luego algunas películas más antiguas como ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ y ‘Snatch’ y ‘No Country For Old Men’ “.