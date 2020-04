Naomi Campbell revela que solo come una vez al día

La modelo señala que solo come el almuerzo, pero el domingo come postres. Y si no le da la gana, no come nada.

Naomi Campbell solo come una vez al día. La supermodelo ha confesado que solo tiene una comida todos los días, que come a la mitad del día, pero se reserva el domingo para sus dulces favoritos.

Ella le dijo al Wall Street Journal: “Como mi almuerzo. El almuerzo es mi cena, porque realmente solo como una vez al día … El domingo es mi regalo, así que tendré postres, mis pasteles y pudines”.

Mientras tanto, la modelo de 49 años insistió previamente en que no se “muere de hambre”, pero habrá días en que no comerá nada, ya que no tiene ganas.

Ella dijo en ese momento: “Como cuando me da la gana y no me muero de hambre. Si quiero pasar un día sin comer, lo hago y solo tomo agua o jugo. Depende de cómo me sienta. Con el calor, a veces solo quiero hacer jugo. Nunca está planeado. Podría ser un día, podría ser dos días a la semana. Es justo cuando tengo ganas de hacerlo “.

Mientras tanto, Naomi previamente confesó que planea “simplificar” su vida después de que termine la pandemia de coronavirus.

Ella dijo: “Hay muchas cosas que no haría igual. Quiero simplificar mi vida de muchas maneras diferentes” …

“No creo que vuelva a ser igual, en términos de higiene. Para mí, nunca. Pero cuando tengamos esto … lo llamaré un nuevo reinicio porque realmente me sentí como el planeta, la Madre Naturaleza , necesitaba un descanso. Sentí mucha glotonería y exceso de que esto realmente era como, es demasiado”.