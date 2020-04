Cuando se trata de pasar tiempo con la familia, la actriz aprendió a combatir el sentimiento de culpa cuando sale a trabajar.

Laura Prepon ha aprendido a valorar la “calidad sobre la cantidad” cuando se trata de pasar tiempo con su familia.

La estrella de ‘Orange is the New Black’ tiene una hija de dos años, Ella, y un hijo, que nació a fines de febrero, con su esposo Ben Foster, y dijo que recibió valiosos consejos para padres de algunos de sus amigos famosos.

Laura dice que Amber Tamblyn, le enseñó a combatir el sentimiento común de culpa de la madre, recordándole que pasar tiempo “de calidad” con sus hijos es más importante que estar en casa todo el tiempo.

Ella dijo: “Una de las cosas que compartió específicamente es la calidad sobre la cantidad. Sí, como madre trabajadora, tenemos que irnos y ocupar nuestro trabajo, pero cuando estamos con nuestra familia, se trata de la calidad”.

Y su amiga Mila Kunis, que tiene a Wyatt, de cinco años, y Dimitri, de tres, con su esposo Ashton Kutcher, también compartió importantes consejos, ya que le dijo a la actriz de 40 años que pusiera un aspecto “positivo” en la idea de salir de la casa.

Laura recordó: “Cuando realmente estaba luchando por dejar que mi hija para volver al trabajo, una cosa que Mila compartió conmigo que fue tan útil: ‘Cada vez que voy a trabajar, nunca recurro a mis hijos y decir: Oh, esto es un fastidio. Lo digo de una manera realmente positiva:’ Mami tiene que ir a trabajar’ “.

“Es positivo y optimista para que tu hijos puedan equiparar el éxito y el trabajo con algo positivo”.

Actualmente, Laura no tiene que salir de casa para ir a trabajar, ya que se autoaisla en medio de la pandemia de coronavirus.