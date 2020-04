Shailene Woodley revela porqué se separó de su novio

La estrella de ‘Divergent’ se separó del jugador de rugby Ben Volavola porque no podía estar “disponible” para él.

Shailene Woodley se separó de su novio después de darse cuenta de que no era capaz de “comprometerse completamente” con una relación.

La estrella de ‘Divergent’ estaba saliendo con el jugador de rugby Ben Volavola y estaban “en camino hacia el matrimonio y los hijos”, pero decidió que no podía estar “disponible” para él.

Ella dijo: “Estaba en una relación con alguien y estábamos muy encaminados hacia el matrimonio y los hijos … Pero entonces me di cuenta de que todavía estaba en una edad en la que no podía comprometerme completamente. No podía estar disponible para él de la forma en que yo quería estar. No me amaba completamente “.

Y la actriz de 28 años dice que filmar su nueva película la ayudó a ser “sincera” en su vida real.

Hablando sobre su papel en ‘Endings Beginnings’, agregó: “Lo que hace improvisar una película entera es forzarte a ser sincero de una manera que incluso en tu propia vida no eres sincero. Debido a ese estado crudo y vulnerable que presentamos mientras interpretaba a estos personajes, aprendí mucho sobre lo que funcionaba y lo que no funcionaba en mi vida personal “.

Shailene sintió en el pasado que había estado usando las relaciones para “distraerla” de llegar a conocerse a sí misma.

Ella compartió: “Estaba tratando de usar las relaciones para distraerme de conocerme a mí misma. No puedo huir de mí misma. Puedo intentarlo, pero mi casa no es tan grande”.

La actriz también habló sobre uno de sus ex amantes, quien dijo que ayudó a “curar” su relación con la sexualidad.

Le explicó a Bustle: “Tenía un amante que me enseñó mucho sobre mi propio cuerpo y mi propia conexión emocional con el sexo. Fue entonces cuando sentí que curé mi relación con la sexualidad, cuando este hombre hermoso entró en mi vida y me ayudó. caminar a través de ese viaje. Me encanta el sexo. Creo que es una de las experiencias más subestimadas, menospreciadas y menos valoradas que tenemos “.