El actor de ‘Stargate SG-1’ Cliff Simon muere en un accidente de kitesurf

La estrella sudafricana más conocida por su papel del villano Ba’al en la serie de ciencia ficción Stargate SG-1, falleció el martes.

El actor Cliff Simon, de 58 años, murió en un accidente de kitesurf. La estrella sudafricana más conocida por su papel del villano Ba’al en la serie de ciencia ficción Stargate SG-1, falleció el martes, confirmó su esposa Collette en una publicación en Facebook.

“Para amigos, familiares y fanáticos, es con una angustia inimaginable que estoy compartiendo con ustedes, que mi amado esposo, Cliff Simon, falleció a las 12:30 pm del martes 9 de marzo de 2021”, escribió.

“Estaba en Topanga Beach, California y lamentablemente falleció después de un trágico accidente de kitesurf. La mayoría de ustedes lo conocían en esta página como el villano que amaba odiar, Ba’al, de Stargate SG-1. Pero como dijo, “actuar es lo que hago, es solo una parte de lo que soy”.

“Y era MUCHO más: un verdadero original, un aventurero, un marinero, un nadador, un bailarín, un actor, un autor”, agregó. “Hay un enorme agujero donde una vez estuvo en esta tierra”.

“Fue amado por muchos como para mencionarlo y tuvo un gran impacto en tantas vidas. Era un hermano, tío, sobrino, primo y amigo increíble y muy querido “.

Simon nació en Johannesburgo, Sudáfrica, y se mudó a los Estados Unidos en 2000 después de vivir brevemente en el Reino Unido. Fue un nadador competitivo y aspirante a los Juegos Olímpicos antes de lanzar su carrera como actor.

Además de la serie de ciencia ficción, Simon tuvo papeles como invitado de alto perfil en programas como The Americans, NCIS: New Orleans, Castle y Days of Our Lives.