El elenco de «Stranger Things» dice adiós tras finalizar la última temporada

Millie Bobby Brown y el elenco se despiden de una era que marcó a una generación…

Las luces se apagaron definitivamente en Hawkins. Tras casi una década cautivando al público mundial, el rodaje de la quinta y última temporada de «Stranger Things» ha concluido oficialmente. La noticia ha conmovido a millones de fans que han crecido junto a los jóvenes protagonistas de esta serie que se convirtió en un fenómeno cultural.

Millie Bobby Brown, la icónica Eleven, no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros de reparto, a quienes considera su segunda familia. En un emotivo mensaje en redes sociales, la actriz expresó su gratitud y amor por todos aquellos que formaron parte de esta aventura inolvidable.

«No estoy ni cerca de estar lista para dejarlos. Los amo a todos y cada uno de ustedes, y siempre llevaré [conmigo] los recuerdos y los vínculos que hemos creado juntos como familia», expresó.

Finn Wolfhard, Noah Schnapp y el resto del elenco también compartieron sus sentimientos en redes sociales, expresando nostalgia y agradecimiento por la experiencia.

«La filmamos durante un año y extrañaré terriblemente a todos mis amigos y a nuestros personajes […] Espero que amen esta temporada tanto como yo. Nos vemos el año que viene», escribió Wolfhard en Instagram.

«Hace dos días, terminé mi última escena como Will Byers y me siento muy emocionado. Al cerrar este capítulo de mi vida, no puedo evitar estar eternamente agradecido por las personas increíbles que he conocido y las valiosas lecciones de vida y carrera que aprendí a lo largo de este viaje de una década», dijo Schnapp en un emotivo mensaje en las redes sociales.

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, aseguraron que han trabajado arduamente para ofrecer a los fans un final a la altura de las expectativas.

«Todos los involucrados estaban decididos a llevar esta historia a una conclusión satisfactoria. Pusieron todo su corazón y alma en ella, y no podríamos estar más orgullosos de lo que han logrado», compartió Ross Duffer.

Con el estreno de la última temporada programado para 2025, los fans de «Stranger Things» se preparan para decir adiós a un universo que los ha acompañado durante años. Mientras tanto, los recuerdos y los vínculos creados en Hawkins perdurarán en el corazón de millones de espectadores.