El Príncipe Harry “detesta” el término ‘Megxit’

El hijo de Diana y Charles odia ese término porque no fue Meghan Markle quien tomó la decisión de dejar la familia real.

Fue el príncipe Harry y no Meghan Markle quien tomó la decisión de abandonar a la familia real, dijo una fuente a The Sun.

Según los informes, Harry detesta el término “Megxit” porque implica falsamente que el movimiento fue orquestado por su esposa Meghan Markle, detalles que se revelarían en la próxima biografía, “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family,”, que sale a la venta el 11 de agosto.

“Esa palabra ‘Megxit’ en particular siempre ha enojado al Príncipe Harry. Da la impresión de que la decisión de alejarse de la Familia Real fue de Meghan”, dijo una fuente al periódico británico.

“La realidad es que Harry tomó esa decisión. El libro lo dejará claro y explicará por qué tuvo que suceder”.

Aparentemente, Harry había estado “infeliz durante mucho, mucho tiempo” y “Meghan apoyó su decisión”, según la fuente de The Sun.

El duque y la duquesa de Sussex han estado en cuarentena con su hijo de 1 año, Archie, en una mansión de Los Ángeles propiedad de Tyler Perry. La pareja ha sido vista en varias ocasiones, ya sea paseando a su perro o entregando comida a los californianos necesitados.

Se espera que “Finding Freedom”, escrita por los coautores Carolyn Durand y Omid Scobie, llegue a las tiendas en agosto, detallará la toma de decisiones y el nuevo curso de vida de Harry y Meghan, informa The Sun.

“El libro, como sugiere el título muy acertadamente, trata sobre el “viaje en el que Meghan y Harry se han embarcado”, dijo la fuente. “Se enfocará de cerca en las causas en las que Meghan y Harry quieren enfocarse, y en la nueva vida que están llevando”.