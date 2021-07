Elizabeth Hurley ‘Horrorizada’ después de que se desheredara a su hijo Damian

Damian, hijo de la actriz con el fallecido Steve Bing, ha sido excluido de su parte de herencia de US$250 millones.

Elizabeth Hurley ha compartido su enojo y angustia por la noticia de que su hijo, Damian, ha sido eliminado de la fortuna de su propia familia a instancias de su abuelo.

La actriz y modelo de 56 años ha compartido su desesperación luego de que su hijo de 19 años fuera desheredado por la familia de su difunto padre, Steve Bing, quien trágicamente se quitó la vida el año pasado a la edad de 55 años.

Si bien Steve había soportado una relación distante con Damian durante la mayor parte de su vida, comenzó a construir una relación más sólida cuando su hijo cumplió 18 años.

Sin embargo, el padre de Steve, Peter Bing, había trabajado para mantener al hijo de Elizabeth y a su media hermana de 23 años, Kira Bonder, excluidos de la herencia familiar, informa el diario Mirror.

Steve había derrotado con éxito a su padre en la corte para anular el intento de Leo de excluir a ambos niños de los fondos fiduciarios de la familia, solo para que Peter ahora anule el fallo a su favor un año después de la muerte de Steve.

El Daily Mail informa que Elizabeth y Damian se sienten “traicionados” por el fallo.

“Es una traición que ha horrorizado y devastado a Liz Hurley, no solo que Damian se haya visto privado de una parte que podría haber alcanzado los US$250 millones, sino también que haya sido efectivamente repudiado por la familia de su padre. “

Elizabeth ve el nuevo fallo como “insensible” y atacó a su ex suegro Leo en un comunicado, diciendo: “Cuando Stephen se quitó la vida, murió pensando que sus hijos iban a ser atendidos”.

“Lo que Stephen quería ahora se ha revertido cruelmente. Sé que Stephen se habría sentido devastado”.

Se informa que Peter anuló el fallo debido a que Damian y Kira, que es la hija de la ex tenista profesional Lisa Bonder, de 55 años, nacieron fuera del matrimonio.

El Daily Mail continúa citando a Elizabeth diciendo: “[Steve] estaba más que feliz de que el veredicto del juicio dictaminara que Damian debía ser tratado como los hijos de su hermana en lo que respecta al fideicomiso. Me siento aliviado de que Stephen nunca sabrá que los parientes de Damian, el padre de Stephen y la familia de su hermana Mary, finalmente tuvieron éxito en su apelación contra el veredicto del juicio original “.

El cruel resultado de la corte, y la declaración de Elizabeth, se producen pocos días después de que el propio Damian reflexionara sobre la muerte de su padre.

Escribió en Instagram a finales del mes pasado: “Hoy hace un año, mi madre y yo recibimos una noticia devastadora. No me di cuenta en ese momento de cuánto me afectaría.

“A todos nos gusta mostrar versiones ‘perfectas’ de nuestras vidas; para mí, la idea de discutir públicamente algo tan personal como el dolor es aterradora … pero a veces es necesario”.

“El último año ha sido muy duro, para todos en el planeta, y creo que reconocer eso es vital. No es débil luchar. De hecho, llegar al otro lado es inmensamente fuerte. Muchas gracias por todos sus mensajes de hoy, los amo a todos ”.