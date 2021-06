Emily Blunt aborda la “angustia” de las personas que tartamudean

La actriz desde hace años es activista que apoya a los estadounidenses atrapados en el “tartamudeo” de por vida.

La actriz británica Emily Blunt recientemente se mostró sincera sobre la difícil situación de miles de estadounidenses atrapados en una angustia de tartamudeo de por vida.

La actriz habló en un evento organizado por la American Institute of Stuttering, sobre los problemas asociados con la tartamudez y admitió: “Siento que tengo un verdadero sentido de propósito con esta fundación porque es muy personal para mí”.

“Entiendo la angustia que están pasando estos niños y adultos. Hay mucha información errónea sobre la tartamudez, por lo que es mi trabajo informar a la gente de qué se trata “.

“Que no está dominado por la ansiedad, no es que tenga una discapacidad mental, y no es que tenga una disposición nerviosa. Es neurológico, es genético y no es culpa de nadie, y los niños no pueden hacer nada al respecto “.