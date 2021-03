En críptico mensaje, Khloe Kardashian parece asumir su romance con Tristan Thompson

La estrella de Keeping Up With The Kardashians usó Instagram y compartió la nota en sus historias.

La estrella estadounidense Khloe Kardashian compartió una nota críptica horas después de que pareció confirmar que está de regreso en un romance con Tristan Thompson, después de dos años de separación, en su cumpleaños número 30.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians usó Instagram y compartió la nota críptica en sus historias.

Ella escribió: “Rodéate de soñadores y hacedores, creyentes y pensadores, pero sobre todo rodéate de aquellos que ven la grandeza dentro de ti, incluso cuando no la ves en tí mismo”.

Anteriormente, Khloe compartió una nota sincera para Tristan Thompson, quien cumple 30 años este sábado.

Al compartir fotos amadas con Tristan y su hija True, escribió: “Los que están destinados a ser, los que pasan por todo, lo que está diseñado para destrozarlos y salen aún más fuertes que antes”.

Khloe dijo además: “Gracias por mostrarme todo lo que dijiste que harías. Para el padre que eres. Por el mejor amigo que tengo en ti. Estoy agradecida de no poder hacer absolutamente nada contigo y se siente como si hiciera todo “.

La publicación de cumpleaños de Khloe Kardashian aparentemente confirma que ha reavivado su romance con Tristan después de meses de especulaciones.

.