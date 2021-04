Enrique Guzmán llora al negar acusaciones de su nieta Frida Sofía

El cantante de 78 años confiesa que no entiende qué pasa en la cabeza de la joven para que haya lanzado esta infamia en su contra.

Enrique Guzmán llorando, niega rotundamente que haya abusado de su nieta Frida Sofía, y confiesa que no entiende qué pasa en la cabeza de la joven para que haya lanzado esta infamia en su contra.

El cantante de 78 años dijo en el programa de Pati Chapoy: “En mi vida, en mi vida he tocado ni el pelo a esa niña, no la he tocado nunca en mi vida, ni de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en el cachete. No he podido más que verle su cara, verla crecer es lo único. Nunca la tuve sola en ningún lado, no pude haberla tocado indebidamente. No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer”.

Visiblemente afectado, Guzmán dice no entender el por qué Frida Sofía lo acusó: “Oír estas cosas me duelen, porque no las entiendo, cómo puede hablar así de mí cuando hace dos años que yo era la maravilla, que me invitaba a Miami para que me la pasara con ella, ahora yo soy un degenerado…no sé que hacer…lo juro por mis hijos…no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña lascivamente”.

Enrique Guzmán a pesar de lo que Frida Sofía ha hecho, dice que no puede hablar mal de ella, y que solo quisiera ayudarla pues en su opinión mentalmente no está bien y necesita apoyo, pues es una joven que está muy sola.

Frida también aseguró que su abuelo es el responsable de no llevar el apellido de su padre biológico Pablo Moctezuma, a quien en pistola en mano se lo impidió. Enrique Guzmán dice que esto es otra de sus mentiras, porque él jamás hizo eso.