Enrique Iglesias lanzará el último disco de su carrera

El cantante asegura que ‘Final’ puede ser su último álbum, ya que quiere dedicar el tiempo a su familia.

Enrique Iglesias acaba de anunciar que su álbum Final , que incluirá colaboraciones con Ricky Martin y Sebastián Yatra probablemente será el último de su carrera.

Iglesias anunció su decisión de retirarse del mundo discográfico luego de 25 años de carrera, ya que auiere dedicarse al cuidado de sus hijos y de su esposa, Anna Kournikova.

Charlando con ambos cantantes, Enrique sacó a colación que el 17 de septiembre sacará a la venta su álbum Final “que tiene muchos significados para mí”.

Ricky quiso saber a qué se refería con eso de significados y entonces Enrique reveló : “Llevo trabajando en él desde hace mucho, me toma años en acabar un disco. Hay colaboraciones buenas con ustedes. Se llama ‘Final’ puede que sea mi disco final. No es algo sobre lo que he pensado en los meses pasados, sino en los pasados años. Es un disco que será el último. Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el justo para hacerlo”.

A mediados de este año, en el Instagram de Enrique Iglesias, se había anunciado el Enrique Iglesias Ricky Martin Live in Concert, un show con el que recorrerán algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá y en el que contarán con la participación especial de Sebastián Yatra.