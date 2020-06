Esposa de James Van Der Beek sufre otro aborto espontáneo

Después de sufrir un aborto doloroso en diciembre pasado, Kimberly volvió a perder un embarazo, con 17 semanas.

La esposa de James Van Der Beek, Kimberly, sufrió recientemente otro aborto espontáneo.

El actor de 43 años reveló la trágica noticia a través de las redes sociales y confirmó en su cuenta de Instagram que Kimberly había sufrido otro aborto involuntario a las 17 semanas de embarazo.

James, quien apareció en ‘Dancing with the Stars’ en 2019, escribió: “Después de sufrir un aborto brutal y muy público en noviembre pasado, nos alegramos mucho de saber que estábamos embarazados. Esta vez, nos mantuvimos las noticias para nosotros mismos. Pero el fin de semana pasado , una vez más, 17 semanas … que habíamos estado emocionados de recibirlo en el mundo, trajo lecciones para nuestra familia que no incluían unirse a nosotros en un cuerpo físico vivo”.

“Trasladamos en ambulancia a @vanderkimberly al hospital para pasar otra noche desgarradora de transfusiones de sangre. Y mientras esperaba, agradecido por la buena gente que trabajó para salvar su vida, pero yo incapaz de hacer mucho por la mujer que amaba, aparte de masajear sus pies y tratar de mantenerla caliente (con mi bata #DWTS, irónicamente), algo seguía corriendo por mi cabeza, una y otra vez, que ahora me siento obligado a compartir:

“Tenemos que cuidarnos mejor el uno al otro.”

El actor de ‘Dawson’s Creek’, que tiene a Olivia, nueve, Joshua, ocho, Annabel, seis, Emilia, cuatro y Gwendolyn, 12 meses, con Kimberly, luego llamó a sus seguidores a ser más atentos.

Él escribió: “El mundo está sufriendo en este momento. Hay negación, conmoción, entumecimiento, enojo, todos los viejos patrones a los que nos aferramos cuando se descubre un trauma profundo. Y no hay palabras para aliviar ese dolor … para hacer el proceso menos doloroso o para resolverlo rápidamente, pero la forma de salir de él comienza con una contemplación abierta, y con el corazón roto con esta pregunta:

“¿Cómo podemos cuidarnos mejor el uno al otro?”

“Y para todas las familias que han pasado por esto … no están solos.”