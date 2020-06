Gwyneth Paltrow se siente más feliz que cuando tenía 20

“No me gustaría volver a tener 20 años por nada. Es interesante envejecer”…

Gwyneth Paltrow es “mucho más feliz” ahora que es mayor. La fundadora de ‘Goop’ dice que se siente mucho más cómoda cuando se acerca a los 50 años en comparación con cuando tenía 20 años.

Hablando sobre el envejecimiento, admitió: “No me gustaría volver a tener 20 años por nada. Es interesante envejecer”.

“Debido a que es casi tan pronto como llegas a la edad en la que comienzas a sentirte realmente, realmente a ti mismo y realmente, realmente aceptarte, es cuando comienzas a tener arrugas y tu metabolismo cambia y todas esas cosas suceden. Acabas de llegar a un lugar donde te aceptaste totalmente y luego empezaste a envejecer. Pero sabes, creo que eso también es hermoso. Estoy mucho más feliz ahora, incluso con las patas de gallo “.

Y la actriz de 47 años, que tiene Apple, de 16 años, y Moses, de 14, con su ex marido Chris Martin, siente que es importante que las personas pasen por la “inseguridad” de ser más jóvenes.

Añadió sobre sus años de juventud: “Soy una persona mucho más feliz. Es importante pasar por la inseguridad de ser joven. Ahora me siento mucho más que nunca”.

Gwyneth se siente muy afortunada de haber encontrado el amor con el productor de televisión Brad Falchuk, con quien se casó en 2018 después de que “se desacoplara conscientemente” de Chris Martin.

Ella le dijo a la revista Hello! de su romance con Brad Falchuk: “Fue una sorpresa maravillosa, no necesariamente pensé que volver a enamorarme volvería a pasar por mí”.

“Creo que cuando te sucede siendo un poco mayor, le das un valor e importancia que no le das cuando tienes 20 años, porque a esa edad aún no sabes la diferencia. He tenido mucha suerte “.