Ex de Ellen DeGeneres pide que “se escuche” a quienes acusan ambiente tóxico tras bastidores

Anne Heche ha instado a la gente a escuchar a quienes han hecho acusaciones sobre el programa de DeGeneres.

La ex pareja de Ellen DeGeneres ha instado a la gente a escuchar a quienes han hecho acusaciones sobre el programa.

El escándalo comenzó cuando un grupo de empleados actuales y anteriores alegaron que había una “cultura laboral tóxica” detrás de escena del programa, con empleados enfrentando “racismo, miedo e intimidación” en el set.

Y ahora la exnovia de Ellen, Anne Heche, quien salió con la presentadora de televisión desde 1997 hasta el 2000, ha insinuado que puede haber algo de verdad en las afirmaciones.

En declaraciones a la revista Mr. Warburton, Anne dijo que si bien no ha “hablado con Ellen en años”, la gente debería “escuchar a las personas” que han estado cerca de Ellen recientemente.

Anne continuó: “Si estoy parada en algún lugar y no me gusta lo que está pasando allí y me quedo allí, es mi culpa”.

“Entonces, ¿cuáles son las acciones que me llevaron allí y por qué no puedo salir fácilmente si eso no es algo en lo que quiero participar?”

“Ellen está de pie donde camina, y eso es lo suyo para continuar ese viaje”.

Anne Heche, Ellen DeGeneres

Según la revista Us Weekly, Ellen se disculpó con sus empleados en el programa.

Se dice que Ellen escribió: “El primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad, nadie levantaría la voz y que todos serían tratados con respeto”.

“Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento”.

“Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa”.

Warner Bros. ha iniciado una investigación interna sobre las afirmaciones hechas sobre el programa.