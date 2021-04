Ex maquillador de Britney Spears dice que alguien controla sus redes sociales

Billy Brasfield ha dicho que la propia Britney Spears le ha confirmado que ella no controla las cosas que se publican.

Un ex maquillador de Britney Spears dijo que la cantante no tiene el control de sus redes sociales.

Anteriormente, Spears rompió su silencio sobre el controvertido documental Framing Britney Spears en una publicación, diciendo que lloró durante dos semanas después de verlo.

Sin embargo, su maquillador Billy Brasfield dijo que él personalmente habló con la cantante y que ella le dijo que no tenía control sobre sus cuentas en redes sociales.

En dicho post se puede ver a Britney bailando, “No vi el documental pero por lo que vi de él me avergoncé por la luz que me pusieron… Lloré durante dos semanas y bueno…. ¡¡¡Todavía lloro a veces !!!! ” Brasfield agregó: “El contenido es ella, pero … las palabras NO son lo que ella siente”.

Publicó en su propia cuenta: “Por supuesto, ver ciertas cosas que ahora están tan lejos en SU ​​pasado … circunstancias por las que ella ya ha vivido y ha ido más allá, que ahora se mencionan una y otra vez, puede ser #emocional. Ella ‘lo maneja’ y, francamente, muy bien … no es ‘frágil’ “.

Hablando con Page Six, confirmó: “Inmediatamente supe que no era ella. Le envié un mensaje de texto al respecto y ella me respondió anoche “.

“Aunque puede ser complicado para ella, por supuesto que está comprometida. Es su vida. No le gusta ser víctima, nunca quiso ser víctima y no se ve a sí misma como víctima. Se ve a sí misma como una superviviente y lo ha superado con paciencia y estrategia “, concluyó.