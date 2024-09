Ex profesora de yoga demanda a Lauren Sánchez por plagio de libro infantil

Alanna Zabel alega que la prometida de Jeff Bezos robó la idea de su libro para su propia obra infantil…

Lauren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos, se encuentra en el centro de una nueva controversia. Una de sus ex profesoras de yoga, Alanna Zabel, la ha demandado por presunto plagio, alegando que Sánchez robó la idea central de su libro infantil para crear su propia obra.

Según la demanda, Zabel y Sánchez mantuvieron una estrecha relación durante varios años, durante los cuales discutieron en numerosas ocasiones la idea de escribir un libro infantil sobre un animal que viajaba al espacio. Zabel asegura que en 2022 compartió con Sánchez un concepto específico sobre un gato que viajaba a Marte, para su libro titulado «Dharma Kitty Goes to Mars».

Sin embargo, en 2023, Sánchez anunció la publicación de su propio libro infantil, «La mosca que voló al espacio» [The Fly Who Flew to Space], una trama que, según Zabel, guarda demasiadas similitudes con su propia idea. La instructora de yoga argumenta que Sánchez abusó de su confianza y le robó la propiedad intelectual, pues, presuntamente, siempre le tuvo envidia.

Esta no es la primera vez que Zabel toma medidas legales contra Sánchez. Ya en marzo pasado, envió una carta de cese y desista a la ex reportera, exigiendo que dejara de utilizar su idea.