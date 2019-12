Fallece cantante Kelly Fraser a la edad de 26 años

La intérprete nativa esquimal canadiense se hizo famosa por su interpretación del cover de Rihanna ‘Diammonds’.

La cantante canadiense Kelly Fraser, quien ganó fama con su versión de la canción “Diamonds”, de Rihanna, cantada en inuktitut (lengua nativa de los esquimales de Alaska y Canadá), ha fallecido a la edad de 26 años.

La familia se ha negado a revelar más detalles, incluida su causa de muerte.

Fraser creció en Sanikiluaq, Nunavut, en Canadá y recientemente vivía en Winnipeg, Manitoba. Lanzó su álbum debut, “Isuma”, en 2014 antes de lanzar un álbum de segundo año, “Sedna”, en 2017. Más tarde fue nominada para el álbum de música indígena del año en los premios de música Juno de Canadá.

El video de su versión de “Diamonds” fue ampliamente visto en YouTube y en otros lugares.

Kelly estaba extremadamente apasionado por tratar de mejorar las condiciones para las personas inuit”, dijo su amigo, Thor Simonsen, según el New York Daily News.

“Ella quería estar en las listas junto a Rihanna y las estrellas del pop, pero también estaba muy arraigada en su cultura”, dijo Simonsen.

En un comunicado en Twitter, los miembros de la familia declararon que no quieren hablar sobre “lo que le sucedió a Kelly” y pidieron a las personas que respeten su privacidad, informaron The Globe and Mail.

Amigos de la cantante han creado una página en GoFundMe para ayudar a su familia a cubrir los gastos del funeral.