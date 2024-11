Fallece madre de Erik Rubín

El artista confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales…

Este lunes, a través de sus redes sociales, Erik Rubín confirmó la triste noticia del fallecimiento de su madre, Myra Milanszenko.

El exTimbiriche compartió con sus seguidores algunas fotografías que acompañó con un emotivo mensaje de despedida donde expresó su profundo dolor y amor: «No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto».

Aunque no se ha revelado la causa de muerte de la madre de Rubín, cabe recordar que, en octubre, fue hospitalizada por un tumor pulmonar.