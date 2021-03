Fan incomoda a Dua Lipa durante su paso por México

La cantante estuvo en la Ciudad de México grabando un video publicitario de la nueva fragancia de Yves Saint Laurent.

Dua Lipa estuvo en México para la grabación de un video publicitario de la nueva fragancia de Yves Saint Laurent, y una fan muy emocionada rompió el cerco de seguridad y accidentalmente empujó a la cantante.

Con los promocionales, los fanáticos de Dua Lipa identificaron el lugar donde ella estaba grabando el anuncio publicitario del perfume ‘Libre’, y se formó una multitud en donde se realiza la Feria de Arte Contemporáneo Salón Acme, todos con la esperanza de poder ver de cerca a su artista favorita. Fue cuando la intérprete salió y con dificultad se dirigía a su vehículo, una fan libró la seguridad y accidentalmente dio un empujón a Dua Lipa, y no se supo si ella se había molestado por el incidente.

En redes los fans mexicanos de la cantante fueron muy atacados, por lo que se publicó este mensaje en su cuenta oficial de Instagram, demostrando que no le molestó lo sucedido: “No todos somos así. A lo que he leído, atacan a todos los fans mexicanos por lo que pasó y no debe ser así, fue un error de la chica hacer eso, pero no fue error de todos”.

En su breve estancia en México, Dua Lipa no dejó de degustar unos deliciosos tacos, y publicó algunas fotografías de su experiencia, y expresó: “Ésta es mi lenta transición para convertirme en una blogger de comida”.