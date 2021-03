Fernando Carrillo se convierte en papá por segunda ocasión

La novia del actor, María Gabriela, dio a luz a un niño varón llamado Milo en la ciudad de Tulúm.

El actor venezolano Fernando Carrillo anunció a través de sus redes sociales que se ha convertido en padre por segunda ocasión, el primero junto a su novia María Gabriela, quien dio a luz a un niño al que han llamado Milo.

En su cuenta de Instagram, Carrillo informó a sus seguidores: “Gracias Dios, padre amado por el milagro y regalo de Milo, que llegó hoy, miércoles 10 de marzo del 2021, a las 10:53 de la mañana en Tulúm, México. Sano, hermoso y guapísimo, su madre es mi nueva heroína de todo el mundo mundial. Parto respetado y natural como ella quería. Gracias por sus buenos deseos de amor y vieron que lo mejor está por venir”.

El actor asegura que, debido a los problemas legales que mantiene con su ex Margiolis Ramos, corre el riesgo de ser detenido en alguna visita a Estados Unidos, por lo que sigue sin tener contacto con su hijo mayor, Ángel Gabriel.

“Nunca puedo hablar con él, no me no lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a irrespetar a su papá, involucrándolo en problemas de adultos. Yo les digo a ustedes que está todo paralizado hasta que yo pueda hablar con una jueza o juez y ver cuáles son las reglas, porque aquí no se vale que nada más haya derechos para un solo lado o que haya abusos de un solo lado hacia mí o que me irrespeten por teléfono”, dijo.

Por ahora, Fernando asegura que está viviendo muy feliz y tranquilo en México, aunque no descarta que un día tenga que viajar para arreglar este problema con su ex pareja.