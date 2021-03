Selena Gomez encuentra difícil salir desde que se separó de Justin Bieber

La cantante no ha conseguido tener una relación estable desde que se separó del cantante canadiense.

La superestrella Selena Gomez ha admitido que le resulta problemático entablar una relación estable desde que terminó la última con Justin Bieber hace tres años.

Hablando en la revista Vogue, la cantante de Lose You To Love Me, dijo que la fama le ha hecho difícil entender si realmente le gusta a una persona.

“No puedo conocer a alguien y saber si realmente le agrado”, dijo.

“Para ser honesta, solo quiero empezar de nuevo. Quiero que todo sea nuevo. Quiero que alguien me ame como si fuera nuevo”.

También compartió cómo tuvo que buscar ayuda profesional luego de su desordenada separación de Bieber porque su vida ya no estaba bajo su control.

Cuando fue a un centro, dijo que “comencé a pensar en mi vida personal y me dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’ y se convierte en esta espiral”, añadió la estrella.

Además, la cantante de 28 años dejó a los fanáticos especulando sobre su carrera musical mientras insinuaba su retiro de la industria musical, diciendo: “Quiero darle una última oportunidad”.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como, ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’ Lose You to Love Me sentí que era la mejor canción que había lanzado y, para algunas personas, todavía no fue suficiente “, dijo.