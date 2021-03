Eddie Murphy dejó el cine después de ganar el premio Razzie al peor actor

El actor se dio cuenta que estaba haciendo películas pésimas, y que ni siquiera seguía siendo gracioso.

El actor estadounidense Eddie Murphy fue sincero sobre por qué decidió alejarse de la pantalla grande.

Hablando en el podcast de WTF con March Maron, la estrella de Coming 2 America, habló sobre cómo ganar tres premios Razzie lo llevó a tomar una decisión difícil.

“Estaba haciendo películas jodid*s”, dijo Murphy.

“Yo estaba como, ‘Esta mird no es divertida. Me están dando Razzies … me dieron el ‘Razzie a peor actor de todos los tiempos . Así que pensé,’ Tal vez es hora de dejar de hacerlo’. “

En 2010, la estrella ganó el Razzie al peor actor de la década, lo que lo llevó a dejar de adornar la pantalla grande.

“Solo iba a tomarme un descanso por un año, luego, de repente, pasan seis años, y estoy sentado en el sofá y podría sentarme en el sofá y no levantarme, pero no quiero el último montón de mierd* que hice “, dijo Murphy.

“El plan era pasar por Dolemite, Saturday Night Live, Coming 2 America y luego hacer stand-up y ver cómo me sentía después”.

Añadió: “Al menos entonces sabrán que todavía soy gracioso”.