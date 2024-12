Frida Sofía responde a las críticas por expresar su dolor públicamente tras la muerte de Silvia Pinal

La cantante habla sobre sus últimos momentos con su abuela y hace tajante comentario sobre su madre…

Frida Sofía, nieta de la primera actriz Silvia Pinal, se encuentra en el ojo del huracán tras la muerte de su abuela. La cantante ha expresado públicamente su dolor a través de un emotivo video en Instagram. Sin embargo, esta muestra de vulnerabilidad no ha estado exenta de críticas.

La mañana del 29 de noviembre, Frida Sofía compartió con sus seguidores un conmovedor mensaje en el que agradecía a la vida por haber podido despedirse de su abuela. Con lágrimas en los ojos, la cantante confesó que susurró a Silvia Pinal palabras de amor y agradecimiento. Este gesto de cariño generó una ola de empatía entre sus fans, quienes le enviaron mensajes de apoyo y condolencias.

No obstante, entre las numerosas muestras de solidaridad, también surgieron voces críticas que cuestionaron la decisión de Frida Sofía de compartir su dolor de manera pública. Algunos usuarios de redes sociales argumentaron que el duelo es un proceso íntimo y que no debería exponerse de esa manera.

Ante estas críticas, Frida Sofía no se quedó callada y respondió de manera contundente. La cantante defendió su derecho a expresar sus emociones libremente y rechazó las acusaciones de que su dolor no fuera auténtico. «Tengo derecho de expresarme y más cuando es mi cuenta personal», aseguró. Además, hizo hincapié en que la intimidad es un lujo que ella nunca ha tenido y que, por lo tanto, no se siente obligada a guardar silencio.

La polémica se intensificó cuando algunos usuarios le sugirieron que se reconciliara con su madre, Alejandra Guzmán, en este difícil momento.

“Es tan frágil y perder a una madre duele mucho, no te permitas perder a la tuya en la distancia y la soberbia”, comentó un internauta.

Sin embargo, Frida Sofía rechazó esta sugerencia y afirmó que «no se puede perder algo que nunca se tuvo».