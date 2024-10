Gabriela Spanic revela brutal agresión por parte de actor mexicano

La actriz detalla cómo su entonces pareja la hizo quedar inconsciente durante un episodio de violencia…

Durante el tercer episodio de ‘Secretos de Villanas’, Gabriela Spanic, reconocida por su papel en ‘La Usurpadora’, reveló haber sido víctima de una agresión física por parte de su ex pareja, el actor mexicano José Ángel Llamas. La actriz venezolana detalló cómo, durante un arrebato de violencia, Llamas la agarró del cuello hasta dejarla inconsciente.

Spanic narró que su relación con Llamas, que comenzó en 2002, se vio marcada por los problemas de adicción del actor, especialmente al ejercicio y los esteroides. Estos problemas, según la actriz, desencadenaron episodios de violencia incontrolable. En uno de estos episodios, la actriz detalló que Llamas «se volvió loco» y la atacó con tal fuerza que la dejó tendida en el suelo, inconsciente durante 15 minutos.

“Se volvió loco… Un día lo vi golpeándose en el baño y yo le dije: ‘No te golpees, ¿qué te pasa?’, pero me miró con cara de loco, me agarró por el cuello y yo me caí. Me desmayé”, reveló.