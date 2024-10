Gerard Piqué habla por primera vez de su separación de Shakira

El atleta revela que en la versión de la colombiana sobre su ruptura la verdad no está contada…

En una reciente entrevista concedida a CNN en Español, Gerard Piqué fue interrogado sobre el intenso escrutinio mediático al que se ha visto sometido desde su separación de Shakira. Si bien el futbolista no mencionó explícitamente el nombre de la cantante, sus declaraciones dejaron entrever que no está del todo conforme con la manera en que se ha narrado la historia.

«Siempre he estado muy tranquilo, sé en el mundo en el que vivimos y sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas», afirmó Piqué, reconociendo la naturaleza intrínsecamente pública de su vida. Sin embargo, el exjugador añadió una frase que ha generado gran expectativa: «la verdad no está contada de la manera que ha sido». Con esta afirmación, Piqué parece sugerir que existe una versión de los hechos que aún no se ha hecho pública y que podría contradecir la narrativa dominante que se ha construido en los medios de comunicación.

La separación de Piqué y Shakira se vio envuelta en una gran polémica desde el principio, especialmente tras los rumores de una infidelidad por parte del futbolista con Clara Chía, una joven con la que fue visto poco después de su ruptura con la cantante colombiana. Shakira, por su parte, respondió a la separación lanzando en enero de 2023 la exitosa canción «BZRP Music Sessions, Vol. 53».