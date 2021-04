Hermano de Belinda asegura que “ama a su cuñado” Christian Nodal

Ignacio Peregrín Schüll, de 24 años se encuentra en plena campaña para diputado federal por la alcaldía Benito Juárez.

Nacho Peregrín dijo estar muy contento por la relación que tiene su hermana Belinda con Christian Nodal, y aseguró que ‘ama a su cuñado’.

El joven empresario respondió a la pregunta de qué piensa de Christian Nodal y del noviazgo del cantante con su hermana: “Yo amo a mi cuñado, pero más a mi hermana, que ella sea feliz y siempre va a tener mi apoyo”.

En cuanto al rumor de que la pareja podría estar esperando a su primer bebé, después de que se juraran amor eterno en un en vivo, Nacho entre risas declaró: “A mí no me han comentado nada de eso, pero si me comentan yo se los digo, sí he escuchado dos o tres comentarios que dicen por ahí, pero no, no creo”.

