Hijo de Paulina Rubio y Colate podría poner fin a la batalla de custodia

Andrea Nicolás, de 14 años, podría decidir con quién vivir…

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, podría llegar a su fin. Según la abogada Sandra Hoyos, el adolescente de 14 años podría tener la oportunidad de expresar sus deseos ante un juez y decidir con cuál de sus padres desea vivir.

Tras años de tensiones y desacuerdos públicos, la posibilidad de que Andrea Nicolás tenga un papel activo en la resolución de este conflicto ha generado gran expectativa. La abogada Hoyos explicó que, de acuerdo con las leyes de Florida y México, un menor de 14 años puede expresar su opinión en asuntos de custodia, siempre y cuando demuestre madurez emocional y social.

“Colate ha alegado en esa moción que es un niño que es emocionalmente inteligente, socialmente está muy bien adaptado, es maduro. El tema de la madurez es probablemente el más importante de poder comprobar”, reveló la abogada a Ventaneando.

Sin embargo, la decisión final recaerá en el juez, quien evaluará la opinión del adolescente junto con otros factores como su bienestar y las circunstancias de cada hogar.

Además, de acuerdo a la revista Quién, Sandra Hoyos informó que Nicolás no estaría cooperando con los servicios de la guardiana, como las autoridades le habían asignado: “Colate no está cooperando con la guardiana en estos momentos, es más, la guardiana ha ingresado en la corte una notificación de no cooperación por parte de Colate y Colate está pidiéndole al juez que directamente hable con el menor de edad”.