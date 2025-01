Imelda Tuñón le administraría somníferos a su hijo

La nuera de Maribel Guardia haría esto para poder salir de fiesta tranquilamente…

En los documentos presentados por Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón, se revela que Imelda administraría a José Julián medicamentos para mantenerlo dormido y así poder salir de fiesta tranquilamente.

De acuerdo a la denuncia, en septiembre de 2024, Maribel habría notado que el comportamiento de su nieto había cambiado; se encontraba muy cansado y sin despertarse en la hora habitual. Preocupada, ella habría entrado al cuarto del pequeño, donde lo encontró extremadamente somnoliento y con dificultad para abrir los ojos.

Al preguntarle qué sucedió, José Julián le habría revelado que su madre le habría dado una pastilla para dormir antes de salir la noche anterior.

En una entrevista para «De Primera Mano», Imelda Tuñón abordó estas acusaciones:

«En mi vida sería capaz de darle a mi hijo una pastilla para dormir, eso es peligrosísimo. Los medicamentos que se le han suministrado a José Julián han sido meramente pediátricos, como cualquier medicina para un niño cuando tiene gripa o vómito», explicó.

En la misma entrevista, Tuñón explica cómo tras la muerte de Julián Figueroa decidió quedarse en la casa de Maribel, donde se dio cuenta que se le estaban apartando sus responsabilidades maternas.

“Cuando fallece mi esposo Julián fue algo duro para mí, pero obviamente ella como madre pues sí sintió una pérdida muy fuerte. Yo siempre traté de proteger sus emociones en ese aspecto entonces no decidí mudarme de su casa para que ella pudiera estar cerca de mi hijo y pues al final del día sí me resultó contraproducente, porque me fueron apartando poco a poco de mi responsabilidades y derechos como madre”, reveló.